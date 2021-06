Nowe skrzydło SP 1 w Bieruniu. Są tam nowoczesna sala gimnastyczna, sala taneczna i biblioteka. Zobaczcie zdjęcia

30 lat temu mieliśmy zaniedbania we wszystkich dziedzinach. Ale mieliśmy też marzenia. Dziś jest jakby zakończenie etapu odbudowy Bierunia. Zrealizowaliśmy marzenia m.in. o pięknych obiektach sportowych. Powinniśmy być dumni i wdzięczni. Wdzięczność - rzadko używane słowo w życiu publicznym, a trzeba, by znalazło w nim swoje miejsce. Powinniśmy być wdzięczni burmistrzom (Krystian Grzesica jest czwartym) i radnym wszystkich kadencji za konsekwencję w realizacji wszystkich marzeń. Musimy jednak pamiętać, że nie byłoby Bierunia i tego wszystkiego, co tak pięknie udało się w nim stworzyć, gdyby nie śp. Jan Wieczorek, którego śmiało można nazwać naszym mężem stanu. Uczciwy, pracowity człowiek, który nauczył nas myślenia o samodzielności