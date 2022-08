Nowe wydawnictwo IPN w Katowicach "Atlas Górnego Śląska 1919–1922. Wybór źródeł kartograficznych"

W książce znajdziemy mało znane plany ważniejszych miast Górnego Śląska, mapy z wynikami plebiscytowymi oraz plany i inne materiały kartograficzne o proweniencji wojskowej, głównie wytworzone przez formacje powstańcze. Są też bardzo interesujące przykłady propagandowego wykorzystania kartografii.

Wydawnictwo składa się z dwóch części. Pierwsza to zeszyt, zawierający wstęp, katalog map i planów oraz reprodukcje ok. 80 obiektów kartograficznych. W drugiej znajdziemy luźne reprodukcje ok. 30 map i planów w dużym formacie (A1 i A0). Prezentowane mapy i plany pochodzą z Archiwum Państwowego w Katowicach wraz z gliwickim oddziałem tegoż archiwum, Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) w Warszawie, Archiwum Państwowego w Opolu, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Biblioteki Narodowej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i in. Publikacja adresowana jest zarówno do badaczy, nauczycieli, jak i do szerszego kręgu odbiorców niezajmujących się zawodowo historią.