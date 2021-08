Nowe zakażenia koronawirusem 25.08.2021 w woj. śląskim. Sprawdź, jakie są liczby Newsroom 360

Według dziennego raportu na temat koronawirusa, w woj. śląskim stwierdzono 20 nowych zakażeń COVID-19. Przedstawiamy najnowsze dane z 25.08.2021. W Katowicach przybyło 1 nowych osób zakażonych, w Częstochowie 1, w Sosnowcu 4. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku trwania pandemii w woj. śląskim stwierdzono 362 222 zakażenia koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarły 9 422 osoby.