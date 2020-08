Nowe zwierzaki w zoo w Chorzowie. Jacy nowi lokatorzy zamieszkali w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym?

Co jakiś czas Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie w swoich mediach społecznościowych chwali się swoimi nowymi lokatorami. W tym roku nie było inaczej. Jakie zwierzaki dołączyły do dużej rodziny chorzowskiego zoo?

W połowie marca 2020 informowaliśmy o czterech malutkich nialach grzywiastych. Jest to gatunek średniej wielkości antylopy. Występują w Afryce Południowo-Wschodniej. Na wolności można je spotkać w krajach takich chociażby jak Malawi, Mozambik oraz Zimbabwe. Jej siedliskiem są sawanny, które mają dostęp do wody.

W kwietniu natomiast po raz pierwszy młode gepardy Mia i Malajka pojawiły się na wybiegu zoo. Choć na świat przyszły w październiku 2019 roku, to jednak dopiero w tym roku mogliśmy je zobaczyć na żywo w pełnej okazałości.

Z kolei w czerwcu pojawił się jest gatunek, którego wcześniej nie było w chorzowskim zoo. Przyjechała bowiem samica serwala o imieniu Afromeda. Trafiła ona z czeskiego zoo w Ostrawie. Naturalnym środowiskiem serwala są sawanny i stepy południowej Afryki. Spośród innych kotów wyróżniają go duże uszy zapewniające mu znakomity słuch i długie nogi – najdłuższe spośród wszystkich kotowatych.

Serwal to nowy mieszkaniec Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Z...

Tymczasem zapraszamy was do obejrzenia powyższej galerii zdjęć naszej fotoreporterki, która uchwyciła wiele zwierząt - zarówno tych małych, jak i dużych, które można zobaczyć na co dzień w chorzowskim zoo.