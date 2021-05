Nowi mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn. To rodzeństwo jeży. Są słodkie i sympatyczne. Zamieszkały w pobliżu zameczku. Poznajcie je. Zobaczcie

Nowi, wyjątkowi mieszkańcy Leszczyn to samiczka i trzy samczyki. Renata, Tomasz, Mateusz i Janusz przyszły na świat na początku marca. To rodzeństwo. Nie miały łatwo, odrzuciła je matka. Na szczęście udało im się przetrwać, a ich historia ma szczęśliwe zakończenie.

Dokąd tupta nocą jeż? To pytanie retoryczne. Nie ma na nie odpowiedzi. Wiadomo jednak, że cztery małe, dwumiesięczne jeże będą od dziś tuptać po parku w Czerwionce-Leszczynach. Władze gminy wraz z Tauronem stworzyły w parku przy zameczku w Leszczynach domki dla każdego z nich. Znajdą tam schronienie, będą mogły przezimować okres jesienno-zimowy.

Mali mieszkańcy będą miały nie tylko wyjątkowe domki. Wyjątkowe są same jeże. - To rzadko spotykanej rasy mieszanej. Ojciec jest rasy zachodniej, matka wschodniej – tłumaczy dotychczasowy opiekun jeży, Piotr Gleńsk. Po ojcu jeże mają liczebne kolce, z kolei matce zawdzięczają ubarwienie.

Nowe miejsce zamieszkania szybko przypadło jeżom do gustu. Chociaż jak wyjaśnia Piotr Gleńsk adaptacja jeżom w nowym miejscu zajmuje około dwóch tygodni. Wydaje się jednak, że jeżowa rodzinka w Leszczynach do nowego domu przyzwyczai się szybciej. Rodzeństwo szybko rozpoczęło poszukiwanie pożywienia, przyjaźnie zapoznawało się z nowym otoczeniem.

To nie pierwszy raz, kiedy firma Tauron daje schronienie jeżom. Przed trzema laty w Rybniku także powstały domki dla tych niewielkich ssaków. Obi-Wan-Kenobi i Han Solo, bo takie imiona otrzymały wówczas jeże pobiły wtedy również rekord świata w szybkości zjadania larw mączniaka.

- Chcieliśmy pokazać, że gmina Czerwionka-Leszczyny jest przyjazna naturze: zwierzętom i roślinom. Nie zakłócamy rytmu, stawiając tylko na mieszkańca. Dużo się dziś mówi o środowisku naturalnym. My nie tylko mówimy, ale też je tworzymy – zaznacza burmistrz Czerwionki-Leszczyny, Wiesław Janiszewski, który podkreślił, że liczy na powiększenie rodziny jeży.

- Jeże jako zwierzęta owadożerne likwidują larwy owadów. Gdyby ich nie było moglibyśmy zapomnieć o naszych roślinach czy uprawach – zdradza pan Piotr, na co dzień pracownik Taurona odpowiedzialny za przyłącza na terenie Rybnika.

Dlaczego pomoc jeżom jest tak ważna? Pracownik Taurona i jednocześnie pomysłodawca akcji, Piotr Gleńsk wyjaśnia, że to bardzo pożyteczne zwierzęta, których ciężka praca jest często niedoceniana.

Są przy tym bardzo żarłoczne. - Mogłyby jeść właściwie non stop – uśmiecha się Piotr Gleńsk. W ciągu doby jeże zjadają od 100 do 150 gram białka. To tak jakby człowiek zjadł 10-15 kilogramów wołowiny!

Jeżom trzeba pomagać. Bez nich byłoby krucho...

Piotr Gleńsk podkreśla, że na świecie już zaczynają się pojawiać problemy z liczebnością jeży. - W Wielkiej Brytanii to gatunek zagrożony. U nas na szczęście nie ma takiego problemu – pociesza. Jak dodaje za kłopoty jeży zwykle odpowiada człowiek, który „porządkuje” teren, kładąc chociażby kostkę brukową.