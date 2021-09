Nowoczesny oddział diabetologii powstał w ZCO w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy woj. śląskiego chorują na cukrzycę najczęściej w Polsce Piotr Sobierajski

W poniedziałek 6 września oficjalnie otwarty został nowoczesny oddział diabetologii w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej. To bardzo ważne przedsięwzięcie dla wszystkich mieszkańców Zagłębia i całego regionu. Jak się bowiem okazuje co 10 sekund ktoś na świecie dowiaduje się, że choruje na cukrzycę, a co sześć sekund ktoś na nią umiera. Tymczasem to właśnie mieszkańcy województwa śląskiego chorują na cukrzycę najczęściej w Polsce. Aż 113 osób na 1000 chorych to mieszkańcy woj. śląskiego.