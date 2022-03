Noworodki na stolikach. Dorośli na ziemi. Dzieci się boją. Tak wyglądają pociągi zatrzymujące się w Gliwicach. Zdjęcia. Wideo

Godzina 23.30. Dworzec PKP Gliwice. Wolontariusze już pakują wodę w małych butelkach i prowiant. Przygotowują się do akcji. Za pół godziny przyjedzie pociąg z Przemyśla do Świnoujścia. Będą mieli tylko 6 minut, żeby do niego wejść i rozdać uchodźcom niezbędne rzeczy na drogę.

Zobacz zdjęcia: