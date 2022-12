Nowość w katowickich szkołach. Od września wchodzi program edukacji klimatycznej

W Katowicach od kilku lat prowadzonych jest szereg działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do ich następstw. Wśród ekologicznych inicjatyw można wymienić m.in.: budowę kolejnych zielonych przystanków czy zazielenienie ulic. Nowe drzewa zostały już zasadzone przy ul. Dworcowa i al. Korfantego. Nasadzenia pojawią się także na przebudowywanej właśnie ul. Warszawskiej.

- Na terenie miasta powstaną też nowe parki i realizowane są projekty w ramach Zielonego Budżetu Miasta. Do tych działań chcemy dołożyć edukację najmłodszych, bo to od nich zależy i do nich należy przyszłość – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.