Nowości Huawei: HarmonyOS, smartwatche serii Watch 3, monitory i bezprzewodowe słuchawki. Nowy system trafi niemal do 100 urządzeń

Jak wyjaśnia Huawei, HarmonyOS to system, który łączy urządzenia w jedno superurządzenie (Super Device), integrujące sprzęty i ich zasoby. Może działać nawet na urządzeniach z 128 KB RAM. Co więcej, Chińczycy twierdzą, że nowoczesne rozwiązania systemowe pozwolą działać dłużej na jednym ładowaniu oraz utrzymać wysoką wydajność smartfona przez ponad 36 miesięcy od momentu jego uruchomienia.

Nowe inteligentne zegarki

Huawei zaprezentował dwa modele smartwatchów z nowej, flagowej serii smartwatchy – Watch 3, działające w oparciu o HarmonyOS. Zegarki Huawei Watch 3 Pro i Watch 3, oprócz długiego czasu pracy na jednym ładowaniu i funkcji monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej, wyposażone są w nowe funkcje – mierzenia temperatury ciała, wykrywania upadku czy czujnik mycia rąk. Tarcza smartwatchów z serii Watch 3 pokryta jest wysokiej jakości szkłem, ma ponadto zakrzywione krawędzie. Dzięki zastosowaniu nanopowłoki ochronnej, wyświetlacz ma być odporny na zarysowania i ślady odcisków palców. Spód koperty w Watch 3 Pro wykonany jest z ceramicznego materiału. Koperta zegarka wykonana jest ze stopu tytanu klasy lotniczej, połączonego z kryształami szafiru. Obrotowy pierścień 3D umożliwia powiększanie i pomniejszanie obrazów oraz sterowanie opcjami menu.

HarmonyOS przynosi również nowy interfejs – menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy. Huawei Watch 3 Pro umożliwia korzystanie z tarcz w formie interaktywnej, dzięki możliwości tworzenia spersonalizowanych animacji oraz wgrywania zdjęć czy filmów. W serii Watch 3 jest również preinstalowany sklep z aplikacjami AppGallery. Jak informuje producent, akumulator w Watch 3 Pro działa do 3 tygodni na jednym ładowaniu – w trybie ultra, 7 dni w trybie LTE oraz 5 dni w trybie smart (podczas korzystania z funkcji eSIM). Model Watch 3 w trybie ultra może pracować do 2 tygodni, natomiast w przypadku korzystania z eSIM – do 3 dni. W obydwu modelach 10 minut bezprzewodowego ładowania pozwala na doładowanie baterii do 20 proc. i 15 godzin pracy w trybie LTE.