Nowości Industriady 2021. Tego jeszcze nie było w trakcie Święta Szlaku Zabytków Techniki. 11 września technika nas zaskoczy Olga Krzyżyk

W sobotę 11 września odbędzie się 12. edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki. Tegoroczna Industriada to 38 obiektów w 25 miejscowościach i motyw przewodni "Technika. To Was zaskoczy!". Każdy znajdzie coś dla siebie z oferta ponad 240 wydarzeń. Będą różne warsztaty, spektakle, koncerty, zwiedzania, wykłady, a nawet podziemny rafting. W tym roku nie zabraknie także nowości. Jakich? Sprawdźcie!