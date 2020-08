Nowości na Netflix we wrześniu 2020. Które filmy warto zobaczyć?

Netflix nowości wrzesień 2020

Już powoli nadchodzi jesień. Dzień staje się coraz krótszy i będzie robiło się coraz zimniej. Wielu z nas spędza ten czas oglądając telewizje. Jeśli znudzi nas już przełączanie różnych kanałów w tv, zawsze możemy odpalić Netflixa.

We wrześniu czeka na nas sporo dobrych filmów i seriali. Będzie to wiele produkcji oryginalnych, ale także na licencji. Na Netflixie zobaczymy sporo klasyków, więc jeśli jeszcze ich nie widzieliśmy, to warto będzie to nadgonić.