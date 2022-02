Nowy angiograf w Szpitalu Kolejowym w Katowicach. To pierwsze takie urządzenie w Polsce. Wykonuje precyzyjnie pięć różnych badań Monika Chruścińska-Dragan

Szpital Kolejowy w Katowicach dostał nowy sprzęt. Aparatura wraz z nowym laserem umożliwi także rozpoczęcie leczenia niektórych chorób rzadkich, jak np. chorioretinopatia surowicza, która w skali kraju dotyka kilkadziesiąt tysięcy osób

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach ma nowy, wart ponad pół miliona złotych angiograf z OCT, czyli optyczną tomografią. To pierwsze tej klasy urządzenie w Polsce do diagnostyki chorób siatkówki oka. Można wykonać nim pięć różnych badań. – Otwiera to całkiem nowy rozdział w zakresie diagnostyki. Porównałbym urządzenie do precyzyjnego radaru, który umożliwia lądowanie samolotu w bardzo gęstej mgle – podkreśla prof. Edward Wylęgała, szef oddziału okulistyki w katowickim szpitalu.