Nowy blok jaworznickiej elektrowni został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym OPRAC.: Anna Dziedzic

Oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym. Tauron

Szansa na uruchomienie nowego bloku energetycznego 910 MW w elektrowni Jaworzno III wzrosły, bo Tauron poinformował o zakończeniu kluczowego etapu prac z tym związanego. Jednostka została bowiem właśnie zsynchronizowana z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Nie oznacza to jeszcze uruchomienia bloku, ale jak twierdzą przedstawiciele Tauronu, to jeden z ostatnich kroków, które go do tego przybliżają. Przypomnijmy. Nowy blok został oddany w 2020 roku. Po krótkim czasie eksploatacji, w 2021 roku trzeba było go jednak wyłączyć i wdrożyć program naprawczy.