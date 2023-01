Nowy Bytom – odwiedzamy centrum administracyjne Rudy Śląskiej. Nad dzielnicą góruje wielki piec hutniczy

Nazwa Nowy Bytom nie wzięła się znikąd

Tereny dzisiejszego Nowego Bytomia początkowo były obszarem dworskim, odrębną jednostką administracyjną. W kwietniu 1890 wcielono je do odległego miasta Bytomia. Obszar stał się eksklawą miasta, czyli obszarem należącym do terytorium miasta, ale położonym w oddzieleniu od jego głównego obszaru.

W 1922, po podziale Górnego Śląska, teren dzisiejszej dzielnicy Rudy Śląskiej został przyłączony do Polski i przekształcono go w samodzielną gminę. Wówczas nadano mu nazwę, która funkcjonuje do dziś. Warto wspomnieć, że na przełomie XVIII i XIX wieku na tych terenach rósł las, któremu nadano niemiecką nazwę Schwarzwald. Osoby obeznane z topografią Rudy Śląskiej na pewno błyskawicznie podchwycą skojarzenie. W styczniu 2006 decyzją Rady Miasta wydzielono nową/starą dzielnicę w mieście – Czarny Las. Nową, bo formalnie rzecz biorąc jest to najmłodsza dzielnica Rudy Śląskiej, a starą, bo kiedyś tą nazwą określano obszar obecnego Nowego Bytomia.