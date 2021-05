Nowy dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu przejął obowiązki od poprzednika

Szczepienia w wojsku. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega żołnierzy: Nie szczepisz się? Nie wyjedziesz na misje i na szkolenia

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak namawia żołnierzy do wzięcia udziału w szczepieniu się przeciw COVID-19. Za pośrednictwem departamentu kadr minister wysłał do każdego żołnierza maila, w którym pisze, że mundurowi, którzy odmówią zaszczepienia się nie będą mogli m.in: korzystać z kursów i szkoleń, wyjeżdżać na zagraniczne misje. Część żołnierzy oburzyła się na taką "zachętę" do szczepień. Niektórzy uważają, że w ten sposób ministerstwo szantażuje swoich pracowników.