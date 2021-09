Nowy festiwal na mapie Śląska. 3 i 4 września pierwsza edycja Carbon Silesia Festiwal w Zabrzu. Wybieracie się?

Carbon Silesia Festival to nowy festiwal twórców SnowFestu oraz nowe dwudniowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski, w którym najlepsza muzyka łączy się z niesamowitą industrialną przestrzenią Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu - tak twórcy festiwalu zachęcają, do przybycia na muzyczne święto do Zabrza.

Na trzech scenach zlokalizowanych w industrialnej przestrzeni zagra 35 artystów. Zobaczycie wyjątkową scenografię, wykorzystującą przestrzeń starej kopalni. Będzie także food market czyli festiwalowa strefa gastro, czy strefa chilli i wiele innych atrakcji, między innymi zwiedzanie muzeum.

Carbon Silesia Festival to święto fanów muzyki house, odnajdą się fani również drum’n’bassu i mocniejszego cztery na cztery.

Wśród artystów zobaczycie występy między innymi LTJ Bukem. To prawdziwa legenda drum’n’bass. Obok niego usłyszymy młodszych drumowych kolegów, którzy jednak nadal nie są debiutantami.