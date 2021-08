Nowy kanon lektur od 1 września. Co będą czytać uczniowie? Sprawdźcie tytuły usunięte i dodane

Nowy wykaz lektur dla szkół podstawowych i średnich, z wprowadzonymi przez ministra Przemysława Czarnka zmianami, środowisko nauczycielskie przyjęło z mieszanymi uczuciami. Zawiedzeni czują się wydawcy książek edukacyjnych, a młodzież mówi, że lektur zawsze jest za wiele, zresztą i tak mało kto je czyta. Dlatego kwitnie rynek bryków.

- Modyfikacje w kanonie są delikatne i moim zdaniem potrzebne, bo wszystkie decyzje, które usuwają ze szkoły lektury przestarzałe, nudne, nie pomagające zrozumieć teraźniejszości, są bardzo wskazane – mówi Tomasz Tokarz, autor książki ,,Szkoła ma być dla ucznia”, promotor innowacyjnego nauczania.

Uważa, że zmiany odciążają młodzież od obowiązujących lektur, które głównie zniechęcały uczniów do czytania. A przecież już jest z tym źle. Według jego wiedzy, tylko 5 proc. uczniów czyta książki omawiane w szkole, również te nieobowiązkowe, 40 proc. orientuje się jako tako w lekturach, ponad połowa nie czyta lektur w ogóle. Usunięcie ,,cegieł” może w tej sytuacji tylko pomóc. Młodzież nie będzie zmuszana do czytania czegoś, co jej zupełnie nie interesuje.