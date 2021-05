Nowy kościół w Katowicach powstaje w Starych Panewnikach. Kompleks kościoła i klasztoru będzie gotowy za rok

Ojciec prowincjał chciałby, aby na przyszłoroczny odpust parafialny, który przypada 13 czerwca, kompleks był już poświęcony. Obecnie za świątynię parafii św. Antoniego z Padwy służy budynek przekształcony z restauracji w kościół. A parafian stale przybywa, bo coraz więcej ludzi buduje domy w Starych Panewnikach.

Na nowy kompleks złożą się kościół o powierzchni ok. 600 m kw. i klasztor. W tej drugiej części znajdą się trzy skrzydła - pomieszczenia dla duszpasterstwa, dwupoziomowa kaplica i kwatery dla zakonników z czterema pokojami gościnnymi. To właśnie tutaj schronienie znajdą także franciszkanie, którzy po latach spędzonych na misjach w różnych zakątkach świata, będą chcieli wrócić do Polski. Całość będzie miała 2 600 m kw. powierzchni.

Przy tej samej ulicy, Panewnickiej, tyle że kilkaset numerów wcześniej, mieści się także słynna Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z klasztorem ojcem franciszkanów. Nowa inwestycja będzie zatem drugą świątynią z zespołem klasztornym w tej części miasta.