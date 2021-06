Nowy Lenovo Legion 5, gamingowy laptop z procesorami AMD Ryzen i grafiką Nvidii, wchodzi na polski rynek Grzegorz Lisiecki

Lenovo zapowiedziało wprowadzenie do sprzedaży na polskim rynku nowego modelu gamingowego laptopa – to Legion 5 szóstej generacji. Producent wprowadza również usługę wsparcia serwisowego Lenovo Premium Care oferując graczom, którzy kupią laptop wraz z kartą graficzną GeForce RTX 30, dostęp do pomocy technicznej VIP w standardzie.