Nowy Lidl w Dąbrowie Górniczej. Otwarcie w czwartek, 22 lipca. Sklep znajduje się przy al. Zagłębia Dąbrowskiego

Nowy sklep sieci Lidl w Dąbrowie Górniczej przy al. Zagłębia Dąbrowskiego 9 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. Prace znalazło tutaj ponad 20 osób. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22, a w niedziele handlowe od 9 do 19. Klienci, którzy jeżdżą autem nie będą się musieli martwić, bo przygotowano dla nich naprawdę duży parking, aż na około 100 samochodów. Trzy miejsca postojowe są przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami, a trzy dodatkowe dla rodzin z dziećmi.