Nowy Lidl w Dąbrowie Górniczej otwarty. Przed drzwiami sklepu stała ogromna kolejka. Klienci chętnie sięgali po produkty

Nowy Lidl jest naprawdę duży. Sala sprzedaży ma ok. 1350 m2. Przy wejściu znajdowały się piękne kwiaty, które mogliśmy kupić. W głównej sali klientów witał dział ze świeżym pieczywem oraz promocja na arbuzy. Klienci szybko rozproszyli się po sklepie i kupowali produkty z różnych działów. Sklep na otwarcie przygotował różne promocje, które były odpowiednio podpisane i wyróżniały się na tle innego towaru. Największym zainteresowaniem cieszył się towar niespożywczy – klienci kupowali żelazka, deski do prasowania, suszarki, odkurzacze, wiatraki, keyboardy, wyrzynarki czy ubrania. Niektóre towary bardzo szybko zniknęły z półek.

W sklepie zastosowano nowoczesne i ekologiczne rozwiązania m.in. odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystany na cele ogrzewania obiektu, instalację ogrzewania wykonaną w oparciu o gruntowe pompy ciepła czy pełne energooszczędne oświetlenie

LED – zarówno wewnątrz obiektu jak i na parkingu. Sam parking jest naprawdę spory i pomieści ok. 100 samochodów. Przygotowano także 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz 3 miejsca dla rodzin z dziećmi. Nie zapomniano o rowerzystach, którzy również przyjechali na otwarcie sklepu. Dla nich przygotowano 10 stojaków wraz z gumowym zabezpieczeniem, chroniącym przed porysowaniem zaparkowanych rowerów. Znajdują się przy wejściu głównym pod wiatą.

- Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.