Nowy objaw zakażenia koronawirusem. Lekarze z Wielkiej Brytanii zaobserwowali tzw. covidowy język

Kolejne powikłania po COVID-19? Lista jest coraz dłuższa! Do lekarzy trafiają także pacjenci, którzy łagodnie przeszli infekcję

Chociaż większość osób przechodzi zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 łagodnie lub nawet bezobjawowo, to niestety nie oznacza to że COVID-19 nie pozostawi w naszym organizmie śladów. Lekarze alarmują, że lista powikłań, do których może doprowadzić zakażenie koronawirusem z każdym miesiącem trwania pandemii jest coraz dłuższa. W galerii przygotowaliśmy zestawienie najbardziej uporczywych i niebezpiecznych dolegliwości z którymi w ostatnim czasie pacjenci zgłaszają się do lekarzy po tzw. "Długim covidzie". Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.