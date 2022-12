Nowy Panattoni Park V w Czeladzi. Firma Habasit stawia tu na rozwój na 13 tys. metrów kw. powierzchni produkcyjno-magazynowej

Panattoni od początku działalności dostarczyło dziesiątki inwestycji dla sektora produkcyjnego – zarówno obiekty BTS, jak i dostosowaną powierzchnię w ramach parków i realizacji w segmencie City Logistics. Zagłębiem dla branży w ostatnich latach stało się województwo śląskie, a jednym z kluczowych ośrodków – Czeladź.

To właśnie tu swoje dwa dotychczasowe ośrodki w regionie skonsoliduje Habasit. Przedsiębiorstwo dostarcza szereg technologii dla produkcji, w tym wysokowydajne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie taśm, pasów zębatych i płytkowych łańcuchów transportujących. W ramach Panattoni Park Czeladź V już od stycznia 2023 r. firma będzie korzystać z 13 tys. metrów kw., a powierzchnia zostanie powiększona w przyszłości. Oprócz przestrzeni magazynowo-produkcyjnej przedsiębiorstwo skorzysta z 2160 metrów kw. biur, które Panattoni przygotowało we współpracy z architektami wnętrz najemcy.