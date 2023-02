Nowy prezes Rakowa Częstochowa Piotr Obidziński: Mam duszę sportowca ROZMOWA

Nowy prezes Rakowa Piotr Obidziński: Mam duszę sportowca

Długo trzeba było pana namawiać do pracy w Rakowie?

Nie. Raków to klub z długą historią, piękną kartą odbudowy, jednym właścicielem i doskonale zlokalizowany w centrum kraju. To klub z wielkim potencjałem, więc nie trzeba było mnie przekonywać do podjęcia pracy w Częstochowie. Oczywiście konieczna była na to zgoda firmy, w której pracuję, ale ona po raz kolejny wykazała się elastycznością do moich pasji sportowych.

Większym wyzwaniem było ratowanie Wisły Kraków przed upadkiem czy też powalczenie teraz z Rakowem o tytuł mistrza Polski?

Choć w obu przypadka chodzi o kluby piłkarskie to są to dwie kompletnie różne sprawy. Nie mylmy szybkiej restrukturyzacji ratunkowej z budowaniem strategii wzrostu. To zupełnie inny typ projektu, oparty na innych metodach i sposobach działania, choć jedno i drugie jest bardzo ciekawe.