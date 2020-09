Nowy przetarg AMW. Wojsko sprzedaje m.in. autobusy, samochody ciężarowe i salę operacyjną na kółkach. Jest też... 225 książek

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie ul. Chełmżyńska 9.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 31.08.2020 r. oraz 01.09.2020 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach:

• poz. 1÷26 Skład Warszawa • poz. 27 Skład Pomiechówek • poz. 28, 29 Skład Puszcza Mariańska • poz. 30÷32 Skład Zegrze • poz. 33÷39 WOFiTM Celestynów poz. 40÷44 23 BLT Mińsk Mazowiecki • poz. 45 GZ Wesoła • poz. 46 SOI Rembertów • poz. 47 RWT Legionowo; • poz. 48÷54 JW 6021 • poz. 55, 56 JW 2063 • poz. 57÷59 SZI Warszawa • poz. 60 OR MON Pruszków • poz. 61 SOI Sochaczew • poz. 62, 63 OR AMW • poz. 64÷66 BP AMW • poz. 67 OZGSt Warszawa, JW 2305 Warszawa, 1 BLT Warszawa, Skład Puszcza Mariańska, 23 BLT Mińsk Mazowiecki, 26 WOG Zegrze: GZ Białobrzegi, GZ Kazuń, GZ Wesoła, 42 BLSz Radom: ZZ Borzęcin, ZZ Sochaczew, ZZ Olszewnica, SKW Warszawa, JW Janówek, OZ ŻW Warszawa, WOFiTM Celestynów • poz. 68 SZI Warszawa, OZ Warszawa • poz. 69 23 BLT Mińsk Mazowiecki, OR MON Pruszków, OZ DGW Warszawa, OZ Warszawa, WOFiTM Celestynów, CZC SZ Warszawa, SZI Warszawa.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.