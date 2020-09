Nowy rok szkolny 2020/2021 z Adamem Małyszem w SP 22 w Tychach. Akcja Bezpieczna droga do szkoły ZDJĘCIA

We wtorek, 1 września 2020, w SP 22 im. Rafała Pomorskiego w Tychach policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zainaugurowali akcję pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Gościem specjalnym był mistrz w skokach narciarskich, Adam Małysz, który po zakończeniu kariery sportowej w narciarstwie, zaczął przygodę ze sportami motorowymi i wziął m.in udział w rajdzie Dakar. W SP 22 w Tychach dostał misia w mundurku szkolnym, logo szkoły i swoim nazwiskiem.

- Razem z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, z którą rozpoczynamy akcję "Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka". Jest mi niezmierni miło powitać państwa na inauguracji nowego roku szkolnego, któremu przyświeca hasło "Droga uczennico, drogi uczniu, zadbaj o to koniecznie, by do szkoły dojść bezpiecznie" - powiedziała Aldona Iwaniuk.

- Na razie do szkoły będziecie chodzić jeszcze pod opieką rodziców czy innych dorosłych, ale na przyszłość pamiętajcie o bezpieczeństwie. Nie tylko my, kierowcy, musimy uważać na was, ale wy też musicie bardzo uważać na siebie i zawsze przechodzić po pasach, a przed wejściem na przejście, dobrze rozejrzeć się, czy coś nie nadjeżdża - powiedział Adam Małysz.