Nowy rok szkolny 2022/2023 - reformy, zmiany, wysokie koszty wyprawki. Jak wyglądać będzie ten rok szkolny dla uczniów i nauczycieli?

Według danych z kuratorium, w województwie śląskim 1 września naukę rozpocznie ok. 570 tys. uczniów i słuchaczy szkół dla młodzieży i dorosłych różnych typów oraz ok. 170 tys. dzieci zostanie objętych wychowaniem przedszkolnym. Najwięcej uczniów, bo ok. 370 tys. - będzie uczyć się szkołach podstawowych, w tym 44 tys. rozpoczyna naukę w klasie pierwszej. W szkołach ponadpodstawowych w tym roku naukę w klasach I rozpocznie ok. 57 tys. uczniów. Ze względu na wielkość miasta, oczywistym jest, że najwięcej uczniów rozpocznie naukę w katowickich szkołach.

Do naszego województwa przyjechało również wiele rodzin z Ukrainy. Dzieci i młodzież z tego kraju, również dołączy do szkół na Śląsku. Do przedszkoli i szkół w woj. śląskim jest zapisanych ponad 20 tys. dzieci i młodzieży, w tym do przedszkoli – ok. 5 tys. Uczniowie ukraińscy przebywający w Polsce mogą również uczyć się zdalnie w szkołach ukraińskich.