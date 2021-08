Nowy rozkład jazdy Kolei Śląskich. Nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich obowiązywać będzie od 29 sierpnia do 6 listopada 2021 OPRAC.: Olga Krzyżyk

Jest nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich. Na jesień 2021 zmienia się liniowy rozkład jazdy pociągów. Większość zmian związana jest z pracami modernizacyjnymi. Pod uwagę wzięto też powakacyjny powrót do pracy oraz szkoły, a od października także studentów na uczelnie. Nowy rozkład Kolei Śląskiej obowiązuje od 29 sierpnia do 6 listopada 2021 roku. Co się zmieni?