Nowy rozkład jazdy PKP. Informatorzy na dworcu w Katowicach przypominają o zmianie rozkładu jazdy pociągów PKP Intercity

Do dyspozycji pasażerów są też informatorzy mobilni. 29, 30 i 31 sierpnia na dworcach w największych miastach Polski – Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków Główny, Poznań, Szczecin, Wrocław, Zakopane - pomagają pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także służą wszelką informacją pomocną w podróży.

Od 29 sierpnia do 6 listopada obowiązuje nowy rozkład jazdy na liniach kolejowych. O zmianach tych przypominają informatorzy, których spotkamy m.in. na dworcu w Katowicach. Poznamy ich po pomarańczowym polarze z logo PKP Intercity.

Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał od 29 sierpnia do listopada. to już czwarta z pięciu korekt rozkładu jazdy 2020/2021. Zmiany te mają dostosować kursowania pociągów do prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych. Zmiany zajdą w różnych częściach Polski.