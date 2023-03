Nowy rozkład lotów z Pyrzowic - Lato 2023. Jest trochę nowości, nad którymi warto się pochylić. Niektóre to turystyczne hity na wakacje

Oto dziewięć naszych zdaniem, najciekawszych połączeń lotniczych z Katowice Airport tego lata. Sprawdziliśmy w wyszukiwarkach ile zapłacimy za przelot i ile czasu spędzimy w powietrzu, zanim dolecimy na miejsce. Aby sprawdzić jakie to propozycje, kliknij na kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Latem z Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach będzie można polecieć w bardzo ciekawe miejsca, wcześniej niedostępne z tego lotniska. W niedzielę zaczyna obowiązywać letni rozkład lotów. W ramach siatki połączeń regularnych i czarterowych linie lotnicze oraz biura podróży oferują z Pyrzowic 107 tras do 88 lotnisk w 30 państwach. Jest w czym wybierać.

Sporo nowych połączeń lotniczych z Pyrzowic, atrakcyjnych podczas wakacji

Lato to sezon urlopowy. Coraz więcej osób zamiast korzystać z usług biur podróży, samodzielnie rezerwuje sobie loty wakacyjne w ramach regularnych połączeń z danego lotniska. Mieszkańcy województwa śląskiego mają do dyspozycji Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, a stąd można wybierać połączenia do wielu ciekawych stron świata. Warto już teraz rezerwować loty. Ceny jeszcze zachęcają.

Zaczyna obowiązywać nowy rozkład lotów w Katowice Airport - Lato 2023

W niedzielę 26 marca 2023 r. wchodzi tu w życie rozkład lotów na sezon "Lato 2023", który obowiązywać będzie do ostatniej soboty października tego roku. W tym czasie w ramach siatki połączeń regularnych i czarterowych linie lotnicze oraz biura podróży oferują z Pyrzowic 107 tras do 88 lotnisk mieszczących się w 30 państwach.

Warto zwrócić uwagę na zupełnie nowe trasy, dostępne dopiero od tego sezonu. Już 29 kwietnia Wizz Air powinien po raz pierwszy polecieć z Pyrzowic do Erywania w Armenii. Trzy nowe trasy regularne zainauguruje Ryanair, są to Wenecja-Treviso (pierwszy rejs 29 marca) oraz Pula w Chorwacji (od 2 czerwca do 29 września) oraz Warna w Bułgarii (od 4 czerwca do 27 września).

- Spodziewamy się bardzo dobrego sezonu letniego, według naszych aktualnych szacunków w trakcie obowiązywania rozkładu „Lato 2023”, czyli od końca marca do końca października, z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta około trzy miliony osiemset tysięcy podróżnych. Cały bieżący rok powinniśmy zamknąć wynikiem ponad pięciu milionów odprawionych pasażerów, co będzie najlepszym rezultatem w historii pyrzowickiego lotniska – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport.

Loty regularne podczas sezonu letniego będą wykonywały z Pyrzowic linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT i Air Dolomiti (przewoźnik od połowy stycznia obsługuje rejsy na zlecenie Lufthansy). Będzie można tym sposobem polecieć z Katowice Airport do 48 lotnisk na 50 kierunkach w 22 państwach. Wybraliśmy dla Państwa hity tego lata w ramach połączeń regularnych. Zapraszamy do przejrzenia galerii zdjęć. To nasz subiektywny wybór najciekawszych połączeń w sezonie letnim z lotniska w Pyrzowicach. Już jest spore zainteresowanie lotami.

Połączenia regularne z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

Wśród połączeń regularnych najwięcej tras, osiem , dostępnych będzie do Włoch. Sześć z nich (Alghero, Forli, Katania, Mediolan-Bergamo, Trapani, Wenecja-Treviso) zaoferuje Ryanair, a dwie Wizz Air (Neapol i Rzym).

, dostępnych będzie do Włoch. Sześć z nich (Alghero, Forli, Katania, Mediolan-Bergamo, Trapani, Wenecja-Treviso) zaoferuje Ryanair, a dwie Wizz Air (Neapol i Rzym). Siedem połączeń (Barcelona, Castellon, Fuerteventura, Ibiza, Malaga, Palma De Mallorca, Teneryfa) pozwoli na podróż do Hiszpanii – wszystkie będą obsługiwane przez linię Wizz Air.

Sześć tras będzie dostępnych do Wielkiej Brytanii – cztery z nich obsłuży Wizz Air (Bristol, Leeds, Liverpool, Londyn-Luton), a dwie Ryanair (Londyn-Stansted, Manchester).

W ramach czterech połączeń będzie można polecieć do Niemiec: Ryanair obsłuży dwa kierunki (Dortmund, Kolonia-Bonn), Wizz Air jeden (Dortmund), a Air Dolomiti również jeden (Frankfurt).

Trzy trasy będą obsługiwane w ramach rejsów do Grecji: Wizz Air zaoferuje dwa (Ateny, Korfu), a Ryanair jeden (Ateny).

Trzy trasy będą również dostępne do Norwegii: dwie obsłuży Wizz Air (Bergen, Oslo-Torp), a Ryanair jedną (Oslo-Gardermoen).

Dwa kierunki będą dostępne do Bułgarii (Burgas – Wizz Air, Warna – Ryanair), do Chorwacji (Pula – Ryanair, Split – Wizz Air) oraz na Cypr (Pafos – Ryanair, Larnaka – Wizz Air).

W ramach jednej trasy będzie można polecieć do Albanii (Tirana – Wizz Air), Armenii (Erywań – Wizz Air), Czarnogóry (Podgorica – Wizz Air), Gruzji (Kutaisi – Wizz Air), Holandii (Eindhoven – Wizz Air), Irlandii (Dublin – Ryanair), Islandii (Reykjavik – Wizz Air), Izraela (Tel Aviv – Wizz Air)), na Maltę (Wizz Air), do Portugalii (Madera – Wizz Air), Szwecji (Malmo – Wizz Air) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Abu Zabi – Wizz Air).

Jedna trasa krajowa – do Warszawy – będzie obsługiwana przez Polskie Linie Lotnicze LOT.

Bez połączeń regularnych do Turcji. Polecą tam tyko czartery

Niestety, wśród tych zapowiadanych tras zabraknie jednego z najbardziej oczekiwanych połączeń – Pyrzowice -Stambuł. Przypomnijmy, że pomimo wcześniejszych ustaleń, ostatecznie linie lotnicze Turkish Airlines będą operowały na tym kierunku z lotniska w Krakowie. Pierwszy lot jest zapowiadany na 27 kwietnia.

Bogata oferta letnich lotów czarterowych z Pyrzowic

Lato to także urlopy organizowane przez biura podróży i przeloty czarterowe

Letnia siatka połączeń wakacyjnych na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach to 57 kierunków do 18 państw. Najwięcej połączeń (15) dostępnych będzie do Grecji – biura podróży oferują następujące trasy: Ateny, Chania, Heraklion, Kalamata, Kavala, Kefalonia, Korfu, Kos, Mytilene, Patras, Preveza, Rodos, Saloniki, Samos, Zakynthos.

Dziesięć tras pozwoli na podróż do Hiszpanii: Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Palma De Mallorca, Malaga, Minorka, Teneryfa.

W ramach czterech połączeń będzie można polecieć na wakacje do Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh, Taba), Turcji (Antalya, Bodrum, Dalaman, Izmir),

Włoch (Katania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo).

Trzy trasy będą dostępne do Tunezji (Djerba, Enfidha, Monastyr),

Dwie do Bułgarii (Burgas, Warna), Chorwacji (Dubrownik, Split),

Na Cypr (Larnaka, Pafos), do Czarnogóry (Tivat, Podgorica)

Do Portugalii (Faro, Madera).

Jeden kierunek będzie obsługiwany do Albanii (Tirana), Bośni i Hercegowiny (Mostar), Macedonii (Ohryda), Maroka (Agadir), Omanu (Salalah), Tanzanii (Zanzibar) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj).

Pyrzowickie lotnisko należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. Miniony rok stał pod znakiem odbudowy przewozów pasażerskich, wtedy w Pyrzowicach odnotowano 4,42 mln pasażerów. Prognoza na 2023 rok zakłada obsłużenie ponad 5 mln podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach komercyjnego cargo.

