Nowy sezon koncertowy NOSPR w Katowicach pod hasłem "Inny wymiar". Nie zabraknie koncertów z udziałem światowych gwiazd

W nadchodzącym sezonie w NOSPR nie zabraknie spotkań z artystami światowego formatu, takimi jak Garrick Ohlsson

Znany jest już program koncertowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na sezon 2020/2021. Choć może to być sezon wymagający sporej elastyczności od organizatorów i wykonawców, to w programie NOSPR nie zabraknie koncertów z udziałem największych gwiazd światowych scen muzycznych. -Zdajemy sobie sprawę, że do świata sprzed pandemii szybko nie wrócimy. Jednocześnie nowa rzeczywistość otwiera przed nami inny wymiar sztuki — mówi Ewa Bogusz-Moore, dyrektor naczelna i programowa NOSPR. Do 6 września bilety na koncerty dostępne są w przedsprzedaży dla posiadaczy abonamentów NOSPR. Otwarta sprzedaż sezonu rozpocznie się 7 września.