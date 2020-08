Nowy sezon Kuchennych Rewolucji Magdy Gessler: 3 restauracje z woj. śląskiego. Start nowego 21. sezonu już 3 września 2020

Początkowo postawili jedynie na pizzę, z czasem do menu dołożyli obiady domowe. Od jakiegoś czasu coraz częściej przychody nie pokrywają kosztów utrzymania miejsca. Co więcej, pracownicy zaczęli zarabiać więcej od właścicieli. Rodzina i zaprzyjaźniona załoga wciąż bardzo się wspiera, ale frustracja narasta. Z dnia na dzień zaangażowanie jest coraz mniejsze, a duch walki upada. Stresująca sytuacja jest również trudna dla będącej w szóstym miesiącu ciąży Ani. Czy Magda Gessler okaże się lekiem na całe zło?

W tym sezonie "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler zawita w woj. śląskim też do:

Chorzowa („Amore Mio”),

Częstochowy („Diavolo”)

Rewolucje w Krakowie, we włoskiej restauracji

W Krakowie restauratorka zawita z kolei do położonej trzy kilometry od rynku włoskiej restauracji Trattoria da Maria. Prowadzi ją pochodząca z Rumunii, ale mieszkająca wiele lat we Włoszech, Maria. Do Polski przyjechała dziesięć lat temu z ówczesnym partnerem, a obecnie wspólnikiem i przyjacielem Rizzierim. Prowadzenie lokalu jest jednak na głowie Marii. W kuchni dowodzi brat Rizziego - Ingino. To on ma zapewniać prawdziwie włoski smak tutejszej pizzy i makaronów. Poza nim właścicielkę wspiera oddany zespół młodych ludzi, którym kobieta właściwie matkuje. Cudowna, rodzinna atmosfera nie sprzyja jednak efektywnej pracy. Gości jest jak na lekarstwo, a włoskie dania najczęściej konsumują pracownicy. Restauracja popada w coraz większe długi, które Maria i Rizzieri próbują łatać kolejnymi pożyczkami bankowymi. Czy Magdzie Gessler uda się tchnąć w to podupadające miejsce prawdziwie włoską, słoneczną energię?