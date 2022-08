Nowy sezon w NOSPR. Gwiazdorski program i kilka nowości

Największą nowością w nadchodzącym sezonie NOSPR będzie długo wyczekiwana inauguracja organów. Uświetni ją obecność wiodącej dziś organistki łotewskiego pochodzenia – Ivety Apkalnej oraz znakomitego dyrygenta, kompozytora, propagatora najnowszych technologii w muzyce – Esa-Pekki Salonena. Inauguracyjny koncert odbędzie się w piątek 13 stycznia o godzinie 19:30. Pierwsza pula biletów została już wyprzedana. Druga trafi do sprzedaży we wtorek 23 sierpnia, a trzecia i ostatnia we wtorek 30 sierpnia.

Czwartkowe i piątkowe koncerty orkiestry otworzą przed słuchaczami unikalną możliwość usłyszenia czterech symfonii Johannesa Brahmsa w jednym sezonie granych w tym samym miejscu, przez tę samą orkiestrę, a ponadto zapoznania się z koncertami solowymi cenionych współczesnych kompozytorów – Marca Neikruga i Marco-Antonio Pérez-Ramireza po raz pierwszy w Polsce.

W NOSPR gościć będą m.in. takie nazwiska, jak Rudolf Buchbinder, Domingo Hindoyan, Arabella Steinbacher, Łukasz Borowicz, Lionel Bringuier oraz pozycje z kompozytorskiego zaplecza m.in.: Giuseppe Verdiego, Jana Sebastiana Bacha, Maurice’a Ravela, Francisa Poulenca, Krzysztofa Pendereckiego i Feliksa Mendelssohna.