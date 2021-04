Nowy sklep TEDI w Sosnowcu został otwarty. Zakupy zrobimy w nowym budynku przy ulicy Dekerta

Sklep oferuje szeroki wachlarz artykułów - kosmetyki, artykuły samochodowe, ozdoby do domu i ogrodu, akcesoria, karma dla zwierząt. Są tutaj także środki do utrzymywania czystości czy artykuły spożywcze, artykuły do szkoły. Przed sklepem również wystawiono różne artykuły m.in. piłki, klapki czy artykuły do grillowania. Ceny w TEDI są dość okazjonalne, dlatego często sklepy te cieszą się dużym zainteresowaniem.