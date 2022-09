Nowy stadion GKS Katowice: Co słychać na budowie po blisko roku od rozpoczęcia prac? (RAPORT 26.09.2022)

Nowy stadion powstaje przy ulicach Bocheńskiego, Upadowej i Dobrego Urobku. Kompleks, który będzie areną występów piłkarzy, piłkarek i siatkarzy GKS Katowice oraz stanowić centrum treningowe obejmuje boisko z trybunami na 14.896 osób, halę mieszcząca 2.792 kibiców, dwa boiska treningowe trawiaste, parkingi i małą infrastrukturę. Pozostałe plany zostały przesunięte do drugiego etapu, którego terminy nie zostały określone. Niedawno katowicka rada miasta uchwaliła zmianę w budżecie, w myśl której na inwestycję zostanie wydanych nie - jak planowano - 248,8 mln, a 285,9 milionów złotych brutto.

- Obecnie trwają prace przy wykonywaniu fundamentów obiektu Hali Sportowej, ich zaawansowanie wynosi ok 70 procent. W najbliższym czasie planowane jest także rozpoczęcie prac instalacyjnych na tym obszarze oraz robót żelbetowych fundamentów dla Stadionu - informuje Magdalena Skorupka-Kaczmarek, przedstawicielka spółki NDI do kontaktu z mediami. - Pod koniec roku planujemy rozpoczęcie montażu prefabrykatów elementów żelbetowych, natomiast pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku rozpoczęcie prefabrykacji konstrukcji stalowej dachu, która ma zostać zamontowana w całości do trzeciego/czwartego kwartału 2023 roku.