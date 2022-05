Nowy stadion GKS Katowice. Sprawdziliśmy, co dzieje się na budowie ZDJĘCIA

Nowy stadion GKS Katowice, który powstaje przy ulicach Bocheńskiego, Upadowej i Dobrego Urobku, ma zostać oddany do użytku w drugim półroczu 2024 roku.

Kompleks, który będzie areną występów piłkarzy, piłkarek i siatkarzy GKS Katowice oraz centrum treningowym tego klubu, zgodnie z planem ma kosztować 205.292.538,54 zł brutto. Za taką kwotę ma powstać stadion z trybunami na 14.896 osób, hala mieszcząca 2.792 kibiców, dwa boiska treningowe trawiaste, parkingi i mała infrastruktura. Pozostałe plany zostały przesunięte do drugiego etapu, którego terminy nie zostały określone.

- Na budowie Stadionu Miejskiego w Katowicach obecnie realizowane są prace w rejonie dróg, parkingów oraz prace przygotowawcze pod posadowienie Stadionu i Hali. W rejonie parkingów znajdujących się w sąsiedztwie boisk treningowych zakończone zostały roboty niwelacyjne, następnie front robót został przekazany pod prace związane z siecią sanitarną, elektryczną i teletechniczną. Na terenie inwestycji osuszone zostały dwa zbiorniki wodne. Jednocześnie pod przyszłym parkingiem wykonywane są dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 650 m3 oraz 975 m3 - informuje Magdalena Skorupka-Kaczmarek, przedstawicielka spółki NDI do kontaktu z mediami. - Na drodze wzdłuż ul. Upadowej zakończyły się prace związane z ułożeniem kanalizacji oraz sieci teletechnicznych i sieci elektrycznej oświetlenia. Następnym etapem będzie wykonanie warstwy podbudowy oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. W rejonie Stadionu i Hali prowadzone są roboty ziemne pod platformę roboczą służącą do wykonania wzmocnienia podłoża pod obiekty, po czym przystąpimy do realizacji robót mających na celu stabilizację podłoża oraz rozpoczniemy prace fundamentowe​.