Nowy stadion Zagłębia Sosnowiec od środka. Jak wygląda ArcelorMittal Park czyli Zagłębiowski Park Sportowy?

- Zaczynamy pisać nowy rozsdział w historii miasta. To bardzo ważny czas - stwierdził prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. - Jesteśmy stolicą Zagłębia Dąbrowskiego, a do tej pory nie mieliśmy ani jednego obiektu, który spełniał parametry niezbędne do organizacji sportowych wydarzeń na międzynarodową skalę. Aby mogły się odbywać rozgrywki ponadlokalne wymagane były specjalne zgody. Teraz przechodzimy na inny poziom. Zaczęliśmy od meczu reprezentacji koszykarzy, a już mamy w planach kolejne wydarzenia. Sam stadion otwieramy spotkaniem z Zagłębiem Sosnowiec. Mamy nadzieję, że ArcelorMittal Park będzie od dziś szczęśliwym miejscem dla naszego klubu.

Nowy obiekt szybko wchodzi także na ścieżkę reprezentacyjną. - 24 marca będziemy gościć mecz Polska - Czechy, stanowiący część Turnieju Ośmiu Narodów - poinformował Józef Grząba, szef sosnowieckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. - Bilety będą kosztowały około dziesięciu złotych.