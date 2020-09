Nowy szpital w Żywcu: porodówka wygląda kosmicznie! Przyszłe mamy będą zachwycone. Szpital Żywiec planuje otwarcie już 24 września

Budowa nowego szpitala w Żywcu to jeden z najważniejszych tematów w Beskidach i najbardziej oczekiwana inwestycja w regionie. Wszystko wskazuje, że przedsięwzięcie, o którym głośno od co najmniej dziesięciu lat, już we wrześniu 2020 roku będzie miało swój wielki finał.

- To pionierski projekt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia w tej skali. Nikt w Polsce do tej pory nie zrealizował takiego. Jesteśmy przygotowani do otwarcia szpitala 24 września, choć nie wszystko zależy od nas – powiedział w czwartek 3 września Wadim Kurpias, dyrektor zarządzający InterHealth Canada w Polsce.