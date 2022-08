Nowy taryfikator mandatów i punktów karnych od 17 września. Nawet 15 punktów za jedno wykroczenie! Sprawdź za co dostaniesz więcej punktów

Nowy taryfikator punktów karnych. Co się zmienia?

Nie zmienia się tylko ilość przyznawanych punktów ale i zasady ich likwidowanie. Nie będzie można już tego zrobić poprzez uczestnictwo w kursach. Znikną one dopiero po dwóch latach od dnia zapłacenia mandatu, a nie jego dnia wystawienia. Dodatkowo, wchodzi w życie wchodzi przepis o recydywie. Co to oznacza? Jeśli kierowca popełni jedno ze szczególnie niebezpiecznych wykroczeń ponownie zostanie nałożona na niego dwa razy wyższa kara finansowa, niż za pierwszym razem. Nie dotyczy to jednak nakładania punktów karnych.