Nowy znak na drogach dla kierowców. „Stop, jedziesz pod prąd" stanie m.in. na S1 i S52. GDDKiA wzoruje się na Austrii i Chorwacji Anna Dziedzic

Na śląskich drogach szybkiego ruchu jazda pod prąd nie jest niczym nowym, kierowcy wielokrotnie doprowadzali do kolizji lub wypadków wjeżdżając na autostradę A1 Bytomiu czy A4 w Gliwicach lub Katowicach pod prąd. By zapobiec podobnym sytuacjom, których jest sporo w całej Polsce, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza nowy znak informujący kierowcę, że jedzie pod prąd. Takie tablice zobaczymy na razie u nas na bielskich węzłach S1 i S52. Wszystko wskazuje na to, że będzie ich stopniowo przybywało.