Numer 31280. Spójrzcie na przerażenie w jej oczach… Felieton Sebastiana Reńcy

Przez lata wiedzieliśmy tylko tyle, że według księgi zgonów w KL Auschwitz, miała umrzeć 27 czerwca 1943 r. Jako oficjalną przyczynę zgonu podano zapalenie nerek. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że istnieje dokument, w którym stwierdzono, że Zosia została skazana przez sąd doraźny katowickiego Gestapo. Rozprawa odbyła się w Auschwitz 25 czerwca. Wyroki wykonywano natychmiast, a więc zginęła dwa dni wcześniej niż odnotowano w księdze zgonów. Tego dnia sądzono ok. 120 osób przywiezionych do KL Auschwitz z różnych więzień śląskich.

Według historyków, po sądzie doraźnym, w przeciwieństwie do sądu specjalnego, nie zachowały się poważniejsze dokumenty. Dlatego najprawdopodobniej nigdy nie dowiem się jaką „zbrodnię” przeciwko III Rzeszy popełniła Zosia.

„Sąd doraźny dysponował pełną swobodą proceduralną. Choć jako siedzibę sądu wyznaczono Katowice, to jego posiedzenia odbywały się najczęściej w KL Auschwitz, raz na dwa tygodnie, w bloku 11 nazywanym blokiem śmierci. Wyroki śmierci tego »sądu« były wykonywane zaraz po posiedzeniu na terenie obozu pod tzw. Ścianą Śmierci” – pisze historyk Konrad Graczyk. – „Z zeznań świadków złożonych przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach wynika, że rozpatrzenie sprawy jednej osoby zajmowało jedynie od 1 do 2 minut, a podczas posiedzenia sądzono od 200 do nawet 300 osób (w sumie posiedzenia trwały więc od 6 do 10 godzin)”.