Numerologia. Jesteś jedynką? To jesteś racjonalny! Sprawdź, którym numerem jesteś i co to o Tobie mówi

Aby poznać swoją liczbę numerologiczną, należy dodać do siebie każdą z cyfr z daty urodzenia, uwzględniając dzień, miesiąc i rok.

To bardzo proste. Otóż bierzemy datę swoich urodzin, np. 18.08.1977 r.

Znając naszą datę urodzenia, teraz dodajemy poszczególne liczby do siebie, wykonując trzy oddzielne działania (dla dnia, miesiąca i roku).

Dzień: 1 + 8 =9

Miesiąc: 0 + 8 = 8

Rok: 1 + 9 + 7 +7 = 24

Następnie wszystkie cyfry sumujemy: 9 + 8 + 24 = 41

Nie może być liczby dwucyfrowej (chyba, że jest to 11, 22 lub 33 - to tak zwane liczby mistrzowskie), dlatego musimy tę liczbę 41 zredukować do postaci jednocyfrowej: 4 +1 = 5. Czyli 5 jest liczbą urodzenia osoby, która na świat przyszła 18 sierpnia 1977 roku.

Policz, którym numerem jesteś i co to dla Ciebie oznacza: