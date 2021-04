O. Emil Pacławski: W Tychach coraz trudniej ze spisem nowych parafian. Trzeba się przyzwyczaić do Kościoła w mniejszości

Każdy jubileusz to wielka okazja do dziękczynienia. 25 lat parafii to tak naprawdę pierwszy, poważny jubileusz. Poprzednie rocznice, jak np.10-lecie obecności franciszkanów w Tychach czy 20-lecie parafii były ważne punktami na drodze do srebrnego jubileuszu. Z drugiej strony jubileusz brzmi poważnie i skłania do refleksji. Od erygowania parafii 16 maja 1996 roku rozwija się duszpasterstwo parafialne i franciszkańskie. Oczywiście w wielu aspektach ma ono elementy wspólne. Ówczesny metropolita katowicki , abp Damian Zimoń, zgodził się na obecność franciszkanów w Tychach pod jednym warunkiem: że zbudujemy i poprowadzimy parafię (nie wszystkie zakony prowadzą parafie). Ani wtedy, ani dzisiaj nie ma innych zakonów męskich w Tychach. Refleksja jubileuszowa jest też poniekąd osobista, ponieważ uczestniczę w życiu tej młodej, tyskiej parafii już 20 lat. Od 2001 roku jestem proboszczem, a zostałem nim w bardzo młodym wieku, nie mając 33 lat. W jakimś sensie czuję ogromną odpowiedzialność za budowanie rodziny parafialnej, bez której trudno byłoby świętować jubileusz.

25 lat parafii to dużo i mało. Cieszy nas fakt, że pomimo ograniczeń lokalowych wierni gromadzą się na Eucharystii i wielu nabożeństwach odprawianych w naszej, tymczasowej kaplicy. Z wyjątkiem tego pandemicznego czasu, właściwa działalność duszpasterska miała miejsce. Były wizytacje kanoniczne biskupów, odpusty i jubileusze kapłańskie, liczne bierzmowania i komunie. Wszystkie uroczystości liturgiczne odbywały się bez zastrzeżeń i z zachowaniem kanonów prawa liturgicznego. Do naszego miejsca można się przyzwyczaić. Mała powierzchnia i bliskość wiernych z ołtarzem sprawiają, że wszyscy czujemy się jak u siebie. Mimo skromności i prostoty.



Jaka czeka nas przyszłość? Będziemy ją wspólnie tworzyć i czekać na nowy kościół, który jest bardzo potrzebny. Ostatni rok wraz z limitami wiernych pokazał Kościół w mniejszości, co nie wyklucza, że do takiego Kościoła trzeba będzie się przyzwyczaić i nauczyć z tym żyć. Po 25-leciu latach parafii trzeba zawsze pamiętać o kolejnych rocznicach i jubileuszach. A ta perspektywa należy do przyszłych duszpasterzy i do parafian, którzy pamiętają pierwszą pasterkę w 1995 roku oraz tych, którzy w tym roku przyszli lub przyjdą na świat. To przecież oni będą już przygotowywać kolejny jubileusz.