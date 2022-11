O filmie Jacka Bławuta – „Orzeł. Ostatni patrol” Adam Pazera

*ORP „Orzeł” zaginął* to opowieść historyczna, fabularyzowana wersja zagadki zaginięcia polskiego okrętu podwodnego w czasie II wojny światowej. O filmie Jacka Bławuta – „Orzeł. Ostatni patrol” można niestety powiedzieć, że ORP Orzeł zatonął… w falach mizerii frekwencyjnej. A przecież legendarny okręt ma chlubną historię: zwodowany w styczniu 1938 roku, włączony oficjalnie do Marynarki Wojennej w lutym następnego roku, we wrześniu’39 wziął udział w obronie wybrzeża. Internowany w stolicy Estonii, dokonał brawurowej ucieczki i mimo braku map i urządzeń nawigacyjnych przedostał się do Wielkiej Brytanii i stamtąd patrolował akweny i kontynuował walkę z niemieckim najeźdźcą.