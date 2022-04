O Oscarach i „Najgorszym człowieku na świecie”, ale… nie chodzi o Willa Smitha, bohatera oscarowej gali

Oscarową „trójkę” czyli pełną pulę (trzy nominacje – trzy Oscary!), przede wszystkim Oscara najbardziej prestiżowego za Najlepszy Film, przyznano dość niespodziewanie filmowi „CODA”. Statuetkę odebrał też Troy Kotsur (najlepszy aktor drugoplanowy) oraz Sian Heder (najlepszy scenariusz adaptowany). Zdumiewające może być to, że film nie miał oficjalnej dystrybucji kinowej, można go było obejrzeć na platformie streamingowej oraz fakt, że jest remakiem. Bowiem osiem lat temu Francuz Eric Lartigau zrealizował „Rozumiemy się bez słów”. I tenże film podówczas otrzymał jedynie parę nominacji do francuskich Cezarów oraz do Europejskiej Nagrody Filmowej. Czy to znaczy, że pierwowzór jest gorszy od… oscarowej „podróbki”?! Jak dla mnie, to wręcz przeciwnie! I co miała do roboty amerykańska pisarka Sian Heder adaptując scenariusz i niemal kopiując francuską wersję?

Zwrot CODA pochodzi od angielskiego Child of Deaf Adults czyli dziecko głuchych dorosłych. W przypadku obu filmów (francuskiego „Rozumiemy się bez słów” i oscarowej „CODA-y”) takim dzieckiem jest nastolatka, jedyna słysząca i mówiąca w rodzinie głuchoniemych: rodziców i brata, a w dodatku utalentowana muzycznie. Być może tym, co wzruszyło i przekonało Akademię do przyznania niespodziewanego Oscara był fakt, iż rzeczywiście głuchoniemych bohaterów grają naprawdę głusi aktorzy (starszym kinomanom być może jest znana Marlee Matlin z „Dzieci gorszego Boga” z 1987 roku). A więc o czym jest „CODA”? Młodziutka Ruby mieszka w nadmorskiej miejscowości, pomaga rodzinie w połowie ryb na kutrze, zajmuje się tam obsługą radia. I generalnie musi być uszami i ustami niepełnosprawnych rodziców. Kiedy odkryje w sobie talent muzyczny będzie zmuszona do wyboru między obowiązkami wobec rodziny, a miłością do śpiewu, co wiąże się z koniecznością opuszczenia rodzinnego domu. A dlaczego wolę pierwowzór czyli francuski „Rozumiemy się bez słów”? Jak dla mnie, oczywistym jest, że „CODA” jest wtórna, nie wnosi nic nowego, a przede wszystkim zachowuje ten nieznośny, amerykański styl: zbytnie uproszczenie sytuacji oraz nadmierny sentymentalizm i ckliwość. Choć amerykańscy aktorzy przypominają fizycznie tych francuskich (ojciec z zaniedbaną brodą, matka – szczupła blondynka, brat – nieco pucołowaty nastolatek), to francuski oryginał był mi jakoś bliższy: rodzina zajmuje się hodowlą bydła i wyrobem serów, a amerykańska rodzina Rossi- połowem ryb (chociaż ryby też lubię!) i bardziej działał na emocje, a może i dlatego, że… językiem francuskim posługuję się lepiej niż angielskim?