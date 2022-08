"O Plutonie i wakacjach na... Wenus". Rozmowa z dr Aleksandrą Piórkowską-Kurpas z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Gdyby można było polecieć na wakacje na Plutona, toby się pani chętnie zdecydowała?

Nie, absolutnie. Wolę patrzeć na niego z Ziemi, przez teleskop, mimo że do najpiękniejszych obiektów w kosmosie nie należy. Pluton ma grubszą niż sądziliśmy atmosferę, przypomina bardziej marsjańską niż ziemską. Średnia temperatura wynosi tam około minus 230 stopni C, doba trwa 6,4 dni ziemskich, pory roku zmieniają się co 120 naszych lat. Góry są wysokie na kilka kilometrów i chociaż, jak pokazała sonda kosmiczna NASA New Horizons, która w 2015 roku przeleciała w pobliżu Plutona, jego krajobraz jest ciekawszy niż sądzono, to ile lat musiałabym lecieć, żeby te pustynię z lodu azotowego, lodowe wulkany i wielkie urwiska oglądać. Musieliby mnie w podróży zahibernować, szkoda urlopu. Pluton jest odległy, dzieli go od Ziemi prawie 5 miliardów kilometrów.