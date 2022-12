O pracy z „kobietami ulicy”, „zapaleniu misia” i świętości na ulicach. ROZMOWA z s. Anną Bałchan. Od ponad 20 lat pracuje w Katowicach

Pracuje siostra od ponad dwudziestu lat z kobietami ulicy (i nie tylko) w Katowicach. Jak miasto wyglądało dwie dekady temu? Z życiem na ulicy kojarzą nam się w większej mierze mężczyźni.

Siostra Anna Bałchan: Ulice były pełne kobiet (mężczyzn swoją drogą), młodych dziewczyn, dzieciaków. Był wtedy krach, zamykanie kopalń – ludzie tracili pracę. Gdy ją mieli, to jeszcze to jakoś funkcjonowało. Było dużo przemocy, alkoholu, narkotyków i prostytucji – także męskiej lub chłopięcej. Każdy wiedział, że w Mysłowicach na placu Andrzeja byli „chłopcy do wynajęcia”. Były wtedy automaty do gier – za jakiś grosz funkcjonowała prostytucja dziecięca. Dzieciaki były uzależnione od gier i ktoś to wykorzystywał. Wiceprezydent Katowic Henryk Dziewior napisał do matki generalnej, bo szukali jakiegoś zgromadzenia, które ma misję pracy z kobietą. Zaczęłam pracę w Domu Aniołów Stróżów. Oni wykonywali pracę uliczną wśród dzieci.