O seksie i zdrowiu bez tabu! Go Healthy Girl i CH Pogoria zapraszają na darmowe wykłady i warsztaty oraz bezpłatne USG piersi

Tegoroczna edycja kampanii Go Healthy Girl rozpocznie się od dnia profilaktyki raka piersi. W piątek 21 października, w godzinach 10:00-18:00, w specjalnie zaaranżowanej strefie w CH Pogoria (plac centralny przy infopunkcie), będzie można bezpłatnie wykonać to badanie. Zapisy przyjmowane są przez wysłanie maila na [email protected] Rak piersi jest w Polsce najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. I choć rośnie świadomość na temat tej choroby wśród społeczeństwa, to wciąż jednak trzeba jeszcze przekonywać kobiety do wykonywania badań.

Dzień później, w sobotę 22 października od godz. 14.00 Go Healthy Girl zaprasza na panel dyskusyjny, na którym gościnnie wystąpią m.in. Pani Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec, Eliza Działach – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej, Monika Jochymek-Borończyk oraz Danuta Kundys ze Stowarzyszenia Równe Babki. Symbolicznym akcentem tego dnia będzie wykład o seksualności Kamila Pierończyka – psychologa, który współpracuje z fundacją od 5 lat, a sam pochodzi z Dąbrowy Górniczej.