Obostrzenia dla niezaszczepionych? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie wyklucza takiego scenariusza

Tempo szczepień Polaków pozostawia wiele do życzenia, dlatego rządzący rozważają różne pomysły na to, jak zmobilizować ludzi do przyjmowania preparatów przeciw COVID-19. Wśród nich rozpatrywane jest wprowadzenie dodatkowych ograniczeń dla niezaszczepionych. Mówił o tym na antenie Polsat News rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.