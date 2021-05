Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19? Prof. Andrzej Horban: Być może trzeba to będzie wprowadzić

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19?

Trwa proces rejestracji i szczepień przeciw COVID-19. Nie wszyscy jednak chcą tego dokonać. Najbardziej niepokojącym wskaźnikiem jest liczba zaszczepionych osób powyżej 60. roku życia. Obecnie to 50 proc., a według ekspertów powinno być 90 proc. To grupa najbardziej narażona na poważne powikłania. Z drugiej strony szczepić nie chce się część osób młodych, a to zwiększa ryzyko przenoszenia infekcji.

Czy możliwe jest zatem wprowadzenie obowiązkowych szczepień? Prof. Andrzej Horban nie wyklucza takiego rozwiązania.